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В минском «Динамо» обозначили задачи перед командой на следующий сезон КХЛ

В минском «Динамо» обозначили задачи перед командой на следующий сезон КХЛ
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о задачах клуба на следующий сезон и отметил, что болельщики белорусского клуба ожидают от команды как минимум прохода первого раунда плей-офф КХЛ.

«Как я уже сказал, задача-минимум останется прежней – это выход в плей-офф. Но, принимая во внимание то, что команда прибавляет с каждым годом, растут и амбиции. И все уже ждут от нас преодоления первого раунда. Так что будем стремиться к этому. Есть план развития. На следующий сезон в составе уже есть 25 игроков с действующими контрактами. Будем точечно усиливать состав и развивать молодых хоккеистов», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Каркоцким читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
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