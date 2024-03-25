В минском «Динамо» обозначили задачи перед командой на следующий сезон КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о задачах клуба на следующий сезон и отметил, что болельщики белорусского клуба ожидают от команды как минимум прохода первого раунда плей-офф КХЛ.

«Как я уже сказал, задача-минимум останется прежней – это выход в плей-офф. Но, принимая во внимание то, что команда прибавляет с каждым годом, растут и амбиции. И все уже ждут от нас преодоления первого раунда. Так что будем стремиться к этому. Есть план развития. На следующий сезон в составе уже есть 25 игроков с действующими контрактами. Будем точечно усиливать состав и развивать молодых хоккеистов», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.