Сможет ли СКА выиграть пятый матч с «Автомобилистом» и продлить серию?

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Автомобилиста». Матч начнётся в 19:30 мск.

СКА удалось выиграть четвёртый матч серии в Екатеринбурге со счётом 5:2 и избежать вылета из плей-офф. Сегодня у «Автомобилиста» будет второй шанс закрыть серию и завершить сезон СКА.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя пятого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли СКА выиграть пятый матч с «Автомобилистом» и продлить серию?»

Напомним, следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данной серии будут сыграны при необходимости 27 и 29 марта.

В первом раунде СКА и «Автомобилист» с одинаковым счётом 4-1 в серии обыграли «Торпедо» и «Ак Барс» соответственно.