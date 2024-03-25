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Сможет ли СКА выиграть пятый матч с «Автомобилистом» и продлить серию?

Сможет ли СКА выиграть пятый матч с «Автомобилистом» и продлить серию?
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Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Автомобилиста». Матч начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

СКА удалось выиграть четвёртый матч серии в Екатеринбурге со счётом 5:2 и избежать вылета из плей-офф. Сегодня у «Автомобилиста» будет второй шанс закрыть серию и завершить сезон СКА.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя пятого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли СКА выиграть пятый матч с «Автомобилистом» и продлить серию?»

Напомним, следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данной серии будут сыграны при необходимости 27 и 29 марта.

В первом раунде СКА и «Автомобилист» с одинаковым счётом 4-1 в серии обыграли «Торпедо» и «Ак Барс» соответственно.

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