В агентстве Winners прокомментировали возможный уход Тимура Билялова из «Ак Барса»

В хоккейном агентстве Winners прокомментировали возможный уход голкипера Тимура Билялова из «Ак Барса». В СМИ появилась информация, что вратарь близок к уходу из казанского клуба.

«На сегодняшний день данная информация не соответствует действительности. Ни мы, ни Тимур, ни тем более «Ак барс» не получали отказа. Как мы ранее сообщали, главным фактором в обсуждении контракта Тимура Билялова и ХК «Ак Барс» будет то, когда будет назначен главный тренер команды», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82. «Ак Барс» проиграл в первом раунде плей-офф «Автомобилисту» в пяти матчах.