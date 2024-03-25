Гендиректор «Салавата» заявил о скором продлении контракта с главным тренером Козловым

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил о скором продлении контракта с главным тренером Виктором Козловым.

«У нас состоялась встреча с главой республики, там мы обсудили итоги чемпионата. И по итогам этого совещания глава республики предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером. Так что вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах. В прошлом сезоне уфимский клуб под руководством Козлова также проиграл в первом раунде плей-офф — «Адмиралу».