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Гендиректор «Салавата» заявил о скором продлении контракта с главным тренером Козловым

Гендиректор «Салавата» заявил о скором продлении контракта с главным тренером Козловым
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил о скором продлении контракта с главным тренером Виктором Козловым.

«У нас состоялась встреча с главой республики, там мы обсудили итоги чемпионата. И по итогам этого совещания глава республики предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером. Так что вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах. В прошлом сезоне уфимский клуб под руководством Козлова также проиграл в первом раунде плей-офф — «Адмиралу».

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