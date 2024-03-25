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Гендиректор «Салавата» высказался о гибели тренера клуба Константина Кольцова

Гендиректор «Салавата» высказался о гибели тренера клуба Константина Кольцова
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о гибели бывшего тренера клуба Константина Кольцова. По сообщениям североамериканских СМИ, причиной смерти стал суицид.

«Мы сейчас вместе с семьёй решаем вопросы, связанные с похоронами. И другие вопросы, навряд ли подробности сейчас расскажем. Это вопрос семьи. Надо только уточнить, что у нас и в том году, и в этом году, когда закончился чемпионат, Константин Евгеньевич всегда просил его отпустить пораньше. Так что расторжение контракта не означало прекращение сотрудничества. Мы его отпустили просто пораньше, это обычная практика. И, разумеется, это ни в коем случае не явилось причиной того, что произошло», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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