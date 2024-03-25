Баширов: глава республики сказал: «Если игра «Салавата» будет нравиться — вас не уволят»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

«Я говорил на одной передаче, что в случае невыполнения задачи буду уволен вместе с главным тренером? Если вы пересмотрите ту передачу, то там был вопрос: «Как получилось, что вы сначала играли не очень, а потом игра стала симпатичной?» Я рассказал историю одной из встреч с Радием Хабировым, эта встреча была как раз после «Адмирала». И я там рассказывал, что я где-то пережал главного тренера с требованиями, когда говорил, что если вы не пройдёте первый или второй круг плей-офф, то будете уволены.

Я хорошо знаю главу республики, и он сказал, что если мы будем играть так, что будет нравиться всем, то никто и никогда вас не уволит. Поэтому мы перестроили игру, перестали думать о том, уволят нас или нет. Я тогда ещё сказал, что не хочу связывать свою работу в клубе с несимпатичным хоккеем. Мы сделали выбор в пользу атакующего хоккея, он был исполнен. Глава республики отметил, что тренерским штабом была проведена хорошая работа. Кстати, на последней встрече с ним обо мне речи не было, только о Викторе Николаевиче», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.