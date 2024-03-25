Гендиректор «Салавата»: мы работаем спокойно и не совершаем ошибок, за которые стыдно

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что руководство уфимского клуба не совершает ошибок, за которые может быть стыдно.

«На следующий год задачи мы ещё сформулируем. Понятно, что очередной выход в плей-офф и поражение в первом круге не останутся без реакции в плане кадровых решений. Общие задачи будут сформулированы ближе к сезону после новой встречи с главой. А так, знаете, мы не думаем каждый день, оставят нас, не оставят. У нас есть направление, мы по нему движемся. Вряд ли что-то нас собьёт с этого. Я равнодушно отношусь к тому, что, возможно, кого-то убивает. Мы работаем спокойно и не совершаем таких ошибок, за которые нам стыдно. Есть объективные причины, и анализ этих причин позволяет спокойно смотреть в будущее», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.