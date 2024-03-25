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Гендиректор «Салавата»: мы работаем спокойно и не совершаем ошибок, за которые стыдно

Гендиректор «Салавата»: мы работаем спокойно и не совершаем ошибок, за которые стыдно
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что руководство уфимского клуба не совершает ошибок, за которые может быть стыдно.

«На следующий год задачи мы ещё сформулируем. Понятно, что очередной выход в плей-офф и поражение в первом круге не останутся без реакции в плане кадровых решений. Общие задачи будут сформулированы ближе к сезону после новой встречи с главой. А так, знаете, мы не думаем каждый день, оставят нас, не оставят. У нас есть направление, мы по нему движемся. Вряд ли что-то нас собьёт с этого. Я равнодушно отношусь к тому, что, возможно, кого-то убивает. Мы работаем спокойно и не совершаем таких ошибок, за которые нам стыдно. Есть объективные причины, и анализ этих причин позволяет спокойно смотреть в будущее», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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