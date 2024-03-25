Виктор Козлов: не согласен, что «Трактор» нас переиграл в ментальности и заряженности

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил поражение в серии первого раунда плей-офф с «Трактором» в шести матчах и заявил, что не согласен с тем, что челябинцы переиграли уфимцев в заряженности и желании победить.

«Не согласен, что «Трактор» нас переиграл в ментальности и заряженности. Статистика была на нашей стороне. Соперник удачно реализовывал голевые моменты. Да, у нас была плохая реализация, учитывая то, сколько мы создавали моментов. В плане реализации моментов, возможно, мы уступили. Мы в каждом матче выкладывались на 100%. Ошибки случаются, мы можем их исправить. В плей-офф надо играть качественно и в атаке, и в обороне», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.