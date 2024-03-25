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«В ближайшее время о чём-то объявим». Баширов — о переговорах с лидерами «Салавата»

«В ближайшее время о чём-то объявим». Баширов — о переговорах с лидерами «Салавата»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в ближайшее время уфимский клуб объявит о продлении контракта с одним из лидеров команды.

«Продления Ливо, Хмелевского, других лидеров? Мы со всеми лидерами ведём переговоры, предметные переговоры. Не скажу, что они лёгкие. Думаю, в ближайшее время о чём-то объявим. Все переживают итоги сезона, представители наших лидеров понимают их значение для клуба, так что идёт рабочий процесс. О конкретных подписаниях пока ничего сказать нельзя. Но процесс в завершающей стадии.

Кто покидает команду точно? Сейчас мы точно не будем называть фамилии. Мы не единственная команда КХЛ, сейчас везде идут процессы, и мы бы не хотели им мешать информацией с пресс-конференции. Даже не хочу, чтобы какой-то негатив шёл в сторону тех ребят, с которыми мы не планируем продлевать отношения.

Конечно, мы говорим о кандидатах в тренерский штаб. Приоритет здесь в принятии решений у Козлова, мы дали ему несколько кандидатур. Время есть, мы не торопимся. Вообще, есть на что посмотреть, но пока мы отложили этот вопрос. Сейчас главное – решить вопрос с лидерами «Салавата», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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