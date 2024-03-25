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Козлов: Хмелевски говорил, что мы расслабились? Думаю, что Саша слукавил, это эмоции

Козлов: Хмелевски говорил, что мы расслабились? Думаю, что Саша слукавил, это эмоции
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал слова лидера команды Александра Хмелевски, который после проигранной серии первого раунда плей-офф с «Трактором» заявил, что хоккеисты уфимского клуба в какой-то момент расслабились.

«Александр Хмелевски сказал, что где-то в серии с «Трактором» мы расслабились? Думаю, что Саша слукавил и сказал на эмоциях. В серии с «Трактором» у нас не было ни одной минуты, когда бы мы расслаблялись», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина в серии из шести матчей. Челябинцы при счёте 2-2 в серии выиграли следующие два матча и прошли во второй раунд.

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