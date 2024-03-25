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Виктор Козлов рассказал о планах предсезонной подготовки «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов рассказал о планах предсезонной подготовки «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о планах предсезонной подготовки уфимского клуба и заявил, что команда планирует принять участие в двух предсезонных турнирах.

«План предсезонной подготовки? Примерно всё понятно, возможно, сроки изменятся, когда можно будет собирать команду. Есть старый вариант и новый вариант подготовки. Мы планируем поучаствовать в двух турнирах. Где, когда, против кого – конкретики нет», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили челябинскому «Трактору» в шести матчах.

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