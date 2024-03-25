Козлов: за свою репутацию я не боюсь. Знаю, что делать, чтобы «Салават» стал сильнее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что не боится за свою репутацию и знает, что нужно сделать, чтобы уфимский клуб стал сильнее.

«Меня не беспокоит репутация в плане того, что обо мне будут думать, что я не кубковый тренер. Да, меня не устраивает, как команда выступила в последние два года. За репутацию я не боюсь. Я знаю, что делать, чтобы команда стала сильнее. Радий Фаритович (глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. — Прим. «Чемпионата») предложил мне продолжить работу, для меня это было честью», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.