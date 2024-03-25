Баширов — уфимскому журналисту: мои болельщики не согласны с вашими болельщиками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил реакцию болельщиков уфимского клуба, которые остались недовольны итогами прошедшего сезона.

«Наш руководитель, который смотрит за игрой команды, видит, что мы делали всё возможное и не совершали крупных ошибок. В данном случае он видел, что мы делали ошибки, но не такого рода, чтобы совершать кадровые перестановки. У главы республики так, что если его подвести, то теряется его доверие. Так что мы, когда получили от него оценку игры команды и результатов, понимали, что работа тренерского штаба и игры команды его удовлетворила. Ему все говорят, что команда в этом году здорово играла. Понятно, что он разочарован, но никаких кадровых решений сейчас не принимал.

Хабиров доволен, но многие болельщики не в восторге от сезона «Салавата»? Я вам назову десяток болельщиков, которым нравится, что мы идём в правильном направлении. Мои болельщики не согласны с вашими болельщиками. Не нужно обобщать. Вы эти обобщения накладываете на своё собственное мнение, а это неправильно», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.