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Баширов — уфимскому журналисту: мои болельщики не согласны с вашими болельщиками

Баширов — уфимскому журналисту: мои болельщики не согласны с вашими болельщиками
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил реакцию болельщиков уфимского клуба, которые остались недовольны итогами прошедшего сезона.

«Наш руководитель, который смотрит за игрой команды, видит, что мы делали всё возможное и не совершали крупных ошибок. В данном случае он видел, что мы делали ошибки, но не такого рода, чтобы совершать кадровые перестановки. У главы республики так, что если его подвести, то теряется его доверие. Так что мы, когда получили от него оценку игры команды и результатов, понимали, что работа тренерского штаба и игры команды его удовлетворила. Ему все говорят, что команда в этом году здорово играла. Понятно, что он разочарован, но никаких кадровых решений сейчас не принимал.

Хабиров доволен, но многие болельщики не в восторге от сезона «Салавата»? Я вам назову десяток болельщиков, которым нравится, что мы идём в правильном направлении. Мои болельщики не согласны с вашими болельщиками. Не нужно обобщать. Вы эти обобщения накладываете на своё собственное мнение, а это неправильно», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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