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Баширов: есть внутреннее ощущение, что мы в «Салавате» сделали работу добросовестно

Баширов: есть внутреннее ощущение, что мы в «Салавате» сделали работу добросовестно
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов считает, что руководство и тренерский штаб уфимского клуба добросовестно делает свою работу.

«Чем занимается в клубе спортивный директор Василий Чижов? Я не хочу сейчас здесь это рассказывать. Это наша работа, мы не будем делиться, чем мы занимаемся. Это технология, которая позволяет нам собрать хорошую команду. С октября по февраль никто не задавался этими вопросами, всем всё нравилось, а сейчас вы меня спрашиваете такой накопленный вопрос.

Вы в шоке от того, что в «Салавате», где давно нет результата, как будто всех всё устраивает? Давайте я вас оставлю с вашим шоком, и мы не будем превращать пресс-конференцию в балаган. У меня есть внутреннее ощущение от того, что мы сделали работу добросовестно. Я вот завидую «Торпедо», «Ак Барсу», там всё на позитиве на пресс-конференциях. Хотя «Ак Барс» тоже сезон какой провёл», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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