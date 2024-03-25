Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата»: можем рассчитывать на платёжную ведомость в 750 млн рублей

Гендиректор «Салавата»: можем рассчитывать на платёжную ведомость в 750 млн рублей
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о бюджете клуба на следующий сезон КХЛ.

«Понимание того, сколько мы можем тратить, есть. Не думаю, кстати, что у нас будут большие подписания. Думаю, мы сейчас можем рассчитывать на платёжную ведомость в 750 млн рублей. Если появятся варианты дополнительного усиления, то дополнительные средства будут зафиксированы в бюджете. Не исключаю того, что лидеры «Салавата» будут получать большие деньги, мы понимаем их роль для команды. Ведём переговоры, они непростые, и, конечно, суммы там больше 60 млн рублей. Появление аппетитов некоторых клубов будоражит рынок и усложняет переговорный процесс», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Сложный сезон в этой части, нам добавили 500 млн». Баширов о блокировке счетов «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android