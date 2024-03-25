Гендиректор «Салавата»: можем рассчитывать на платёжную ведомость в 750 млн рублей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о бюджете клуба на следующий сезон КХЛ.

«Понимание того, сколько мы можем тратить, есть. Не думаю, кстати, что у нас будут большие подписания. Думаю, мы сейчас можем рассчитывать на платёжную ведомость в 750 млн рублей. Если появятся варианты дополнительного усиления, то дополнительные средства будут зафиксированы в бюджете. Не исключаю того, что лидеры «Салавата» будут получать большие деньги, мы понимаем их роль для команды. Ведём переговоры, они непростые, и, конечно, суммы там больше 60 млн рублей. Появление аппетитов некоторых клубов будоражит рынок и усложняет переговорный процесс», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.