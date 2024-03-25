«Ситуация непростая». Гендиректор «Салавата» — о переговорах с Александром Хмелевски

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о ходе переговоров по новому контракту с одним из лидеров команды нападающим Александром Хмелевски.

«С новым контрактом Хмелевски пока ситуация непростая. Я бы сказал, 50 на 50. Не думаю, что Хмелевски может быть в следующем сезоне выведен из лимита на легионеров, Александр под эти параметры не подходит. Но для нас это точно не критерий по его кандидатуре. Пока мы ждём, какое решение будет принято по количеству легионеров. КХЛ хочет пять иностранцев, многие клубы, в том числе и мы, тоже хотим пять. Но, к сожалению, руководители клубов не являются руководящим органом в лиге», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.