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Виктор Козлов: хотели, чтобы Самонов получал опыт, проходил через сложности

Виктор Козлов: хотели, чтобы Самонов получал опыт, проходил через сложности
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, почему вратарь Александр Самонов сыграл все матчи серии первого раунда плей-офф с «Трактором».

«Возможно, в регулярном чемпионате можно было дать Самонову больше времени отдохнуть. Для него получился первый полноценный сезон, он отыграл много матчей. Хотели, чтобы он получал опыт, проходил через сложности. Изначально был план, что Александр первый вратарь и должен тащить команду на себе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Самонов провёл все шесть матчей серии и в общей сложности пропустил 14 шайб с процентом отражённых бросков 90,6%. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7%.

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