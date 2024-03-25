Лишь два игрока НХЛ забили голов больше Овечкина за последние два месяца регулярки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором дубля в ворота «Виннипега» (3:0). За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб.

Начиная с 27 января лишь двое игроков в НХЛ забили голов больше Овечкина. На отрезке в последние два месяца регулярного чемпионата НХЛ россиянин забил 18 голов в 24 матчах. Больше Овечкина за этот игровой отрезок забили нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (20 шайб) и лучший снайпер текущего сезона форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (19 шайб).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18». Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.