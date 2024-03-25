Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил, хочет ли он пройти стажировку в клубе НХЛ, где он имеет богатый опыт выступлений в качестве игрока, проведя 897 матчей.

«Туда так просто никто не пускает. Если пообщаться с тренерами, то мне это интересно, и я думаю, что у меня будет такая возможность. Но я не слышал, чтобы туда кого-то впускали», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Козлов начал свою тренерскую карьеру в 2015 году, когда вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Последние два сезона специалист возглавляет уфимский «Салават Юлаев». В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах. В прошлом сезоне уфимский клуб под руководством Козлова также проиграл в первом раунде плей-офф — «Адмиралу».