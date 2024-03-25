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Коньков назвал игрока, который неожиданно вышел на первые роли в «Динамо»

Коньков назвал игрока, который неожиданно вышел на первые роли в «Динамо»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков назвал игрока, который неожиданно вышел на первые роли в составе бело-голубых.

«Надо отметить игроков, которые у «Динамо» вышли на первые роли. Тот же Ильенко показал фантастическую игру во всех отношениях. Игрок, который больше играет на оборону и разрушает, начал показывать фантастическую игру в плане обманных движений и нужные голы забивал», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

27-летний Ильенко в плей-офф в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В шестом матче серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» Ильенко стал автором победной шайбы.

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