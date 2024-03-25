«Это была преднамеренная акция. Ребята не виноваты». Баширов — о допинге в «Толпаре»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию с допингом в уфимском клубе МХЛ «Толпар» и заявил, что молодые игроки не виноваты в произошедшем. Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

«Ситуация с допингом в «Толпаре»? Ребят на год отстранили, сейчас они уже возвращаются. Где-то в середине апреля ещё пять ребят вернутся, будем по ним работать отдельно, кто-то в «Толпаре» останется, кто-то в «Торос» поедет. Но разбирательство ещё не закончено. Уголовное дело возбуждено, ещё в декабре просили взять на контроль. Мы выдержали несколько проверок. Сначала было решение РУСАДА о четырёхлетней дисквалификации игроков, было сказано, что мнение хоккеистов о том, что мельдоний им давал тренер по физподготовке «Толпара», не нашло подтверждения. Сейчас следственный комитет проводит расследование. Недавно у меня была положительная встреча, где нашу точку зрения удалось донести.

Мы продолжаем считать, что ребята ни в чём не виноваты. Никто не виноват, что в их анализах оказался мельдоний. У нас есть своя точка зрения. Об этом деле будет отдельная пресс-конференция, где мы точно расскажем о результатах нашего расследования, о том, что мы убеждены, что это была преднамеренная акция. Потому что не может клуб считаться виновным, если, например, один игрок в феврале поехал в сборную России, его там ночью разбудили, взяли анализы, и он оказался чистым. При этом в том же месяце у него оказался мельдоний. Когда мельдоний употребляешь каждый день, то это показывают анализы в течение всего года. Всё указывает на разовое употребление. Мы считаем, что наша точка зрения очень обоснованна. Дальнейший ход расследования комментировать не будем, но уверен, что в итоге мы получим такой результат, что в плане употребления допинга у всей вертикали «Салавата» нулевая терпимость. И я уже говорил президенту КХЛ, что, исходя из того, что мы предполагаем, такая история может случиться в любой команде. И недобросовестные люди, увидев, что их цель достигнута…

Любопытный штрих к этой ситуации: за год меня из РУСАДА ни разу не опрашивали. Хотя мы просили встречу, у нас были документы, которыми мы хотели показать, что РУСАДА является инструментов в чьих-то руках. Считаю, они должны были нас послушать, и если бы они увидели, что мы правы, и согласились, то репутация РУСАДА только бы возросла», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.