Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков ответил на вопрос, могло ли «Динамо» морально надломиться в серии с «Трактором». Бело-голубые в серии второго раунда плей-офф уступили челябинцам в четырёх матчах.

«Могло ли «Динамо» морально надломиться по ходу серии? Такие моменты очень сильно прибивают ментально, когда ты делаешь-делаешь, а она никак не идёт, а соперник использует полумомент. Здесь очень сложно что-то противопоставить. В данной серии удача была на стороне «Трактора». Но везёт тому, кто везёт. Надо понимать и перестраиваться, если ты видишь это. Если где-то не идёт, в каких-то моментах надо более терпеливо играть, как-то оценивать эти ситуации, быть гибким. Когда нет результата, нужно оперативно вносить изменения.

4:0 – конечно, очень обидно, была проделана хорошая работа в регулярном чемпионате, но оценивается всё по итогам плей-офф. Естественно, результат «Динамо» в этом году никого не устраивает, хотя ожидания перед плей-офф были высокими», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.