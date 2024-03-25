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NHL Network спрогнозировал количество голов Овечкина по итогам регулярного чемпионата НХЛ

NHL Network спрогнозировал количество голов Овечкина по итогам регулярного чемпионата НХЛ
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором дубля в ворота «Виннипега» (3:0). За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

По прогнозам NHL Network, Александр завершит текущий регулярный чемпионат с 31 голом. После перерыва на Матч звёзд Овечкин значительно увеличил свою результативность. За первые 43 матча сезона россиянин забил лишь восемь голов. Начиная с 27 января россиянин забил 18 голов в 24 матчах. Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.

До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 12 матчей. На данный момент «Кэпиталз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и проходят в плей-офф НХЛ.

С лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться здесь.

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