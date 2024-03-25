Гендиректор «Салавата»: мы знаем, куда идти. Не хотим превращаться в бешеных лошадей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что понимает курс, которым двигается клуб, чтобы добиться успеха в КХЛ.

«Мы уверены в собственных силах, мы знаем, куда идти. И руководители наши это видят. Говорить, что «Салават Юлаев» — клуб не амбициозный, мы повода не давали. Если бы у нас не было амбиций, мы бы сейчас не грустили. Аргумент, что в НХЛ клубы по 40 лет не побеждают, не хотим использовать как оправдание. Но и не хотим превращаться в бешеных лошадей, куда-то бежать, головой стукаться. Если мы поймём, что ничего больше клубу дать не можем, что у нас не хватает компетенций, знаний, характера, то без всякого поиска оправданий мы уйдём.

Но пока нет такого ощущения. Если же сейчас встать и уйти, то умрёт многое, что мы делали, начиная с детской школы. Я давно в политике, и я точно знаю, что на все разговоры обращать внимание не нужно, если ты честно впахиваешь, если работаешь с утра до ночи», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.