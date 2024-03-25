Форвард «Северстали» Аймурзин — о вылете из плей-офф: такое самокопание началось

Нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, как хоккеисты переживали вылет команды в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это всё индивидуально. Каждый по-своему переживал это поражение. Обидно! Знаете, такое самокопание началось, что мог сделать больше, могли забивать больше, где-то сыграть по-другому. Сейчас, наверное, не то чтобы отпустило, но пришло понимание, что вылетели. Значит, надо готовиться к следующему сезону», — приводит слова Аймурзина сайт Legalbet.

Напомним, «Северсталь» завершила участие в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в серии первого раунда «Спартаку» со счётом 1-4.

Аймурзин наравне с Кириллом Пилипенко стал лучшим игроком команды в плей-офф. Оба хоккеиста провели пять матчей и набрали одинаковое количество очков — 7 (4+3).