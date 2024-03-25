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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Автомобилист» четвёртый раз открыл счёт в матче в серии со СКА

«Автомобилист» четвёртый раз открыл счёт в матче в серии со СКА
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В данный момент на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Идёт первый период, счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев) – 03:20 (5x5)     1:1 Грицюк (Сергеев, Сапего) – 09:09 (5x5)     1:2 Макеев (Кизимов, Обидин) – 19:28 (5x4)    

На четвёртой минуте встречи «Автомобилист открыл счёт. Таким образом, это уже четвёртый матч серии из пяти, когда екатеринбуржцы забивают первые. Отметим, что в предыдущих трёх играх, когда подопечным Николая Заварухина это удавалось, они одерживали победы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Автором гола стал нападающий Алексей Макеев, его ассистентом выступил Анатолий Голышев.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу команды Николая Заварухина. В случае сегодняшней победы «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина.

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