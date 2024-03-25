Крикунов — о возможном назначении Занатты в «Динамо»: не смешите! Он никакой тренер

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ, советник московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о возможном сменщике Алексея Кудашова на посту главного тренера бело-голубых — Айване Занатте.

«Надо ли дать ещё один шанс Алексею Кудашову? В принципе, он выиграл регулярный чемпионат. В плей-офф так случилось, что вратари провалились. Я думаю, что было бы вполне логично дать ещё один шанс.

В прессе обсуждали вариант с Айваном Занаттой? Да бросьте вы, не смешите народ! Какой Айван Занатта? Он вообще не знает, что такое тренерское дело. Он хороший человек, но никакой тренер. Откуда его взяли? Сейчас все везде шумят. Я думаю, он и не собирается. Сам понимает… Ему и никто этого не даст, потому что он просто не тренер.

Останусь ли советником в московском «Динамо»? Этого я ещё не знаю, посмотрим» — приводит слова Крикунова издание «Спорт день за днём».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», руководство московского «Динамо» намерено отправить в отставку главного тренера команды Алексея Кудашова после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина в четвертьфинале. Главным претендентом на эту должность сейчас является Айван Занатта.