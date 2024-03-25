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Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига опубликовала список лучших игроков по итогам прошлой игровой недели. Первой звездой стал Александр Овечкин.

На счету российского нападающего три дубля, он смог отличиться во всех четырёх матчах «Вашингтона», забив семь голов и сделав одну передачу. Его результативность помогла «столичным» набрать 79 очков в 70 играх и вернуться в зону плей-офф, обогнав «Детройт» в Восточной конференции.

На втором месте нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Он набрал 7 (3+4) очков в четырёх матчах.

На третьем — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». У него 11 очков, 10 из которых — результативные передачи.

Напомним, вчера, 24 марта, на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

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