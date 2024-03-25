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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Автомобилист» одержал четвёртую победу над СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» одержал четвёртую победу над СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
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Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев) – 03:20 (5x5)     1:1 Грицюк (Сергеев, Сапего) – 09:09 (5x5)     1:2 Макеев (Кизимов, Обидин) – 19:28 (5x4)     2:2 Воробьёв (Хайруллин) – 31:05 (5x4)     3:2 Хайруллин – 33:19 (5x5)     4:2 Грицюк (Гальченюк) – 33:25 (5x5)     4:3 Бывальцев (Кизимов, Обидин) – 38:47 (5x4)     4:4 Эберт – 40:21 (5x5)     4:5 Обидин (Баранцев, Хрипунов) – 51:40 (5x5)    

Последние голы у СКА в текущем сезоне забили Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дважды).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин, дубль на счету Алексея Макеева.

«Автомобилист» — второй полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 4-1. В следующем раунде они сыграют с победителем пары «Металлург» – «Спартак» и начнут серию в гостях.

СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.

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