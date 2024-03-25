«Автомобилист» одержал четвёртую победу над СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.
Последние голы у СКА в текущем сезоне забили Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дважды).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин, дубль на счету Алексея Макеева.
«Автомобилист» — второй полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 4-1. В следующем раунде они сыграют с победителем пары «Металлург» – «Спартак» и начнут серию в гостях.
СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.
Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.
- 25 марта 2024
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