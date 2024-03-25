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Роман Ротенберг проиграл третью серию плей-офф в роли главного тренера

Роман Ротенберг проиграл третью серию плей-офф в роли главного тренера
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Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей.

Роман Ротенберг проиграл свою третью серию в качестве наставника команды. До этого он дважды уступал ЦСКА в финале конференции. Также впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф. Ротенберг возглавляет петербургский клуб с сезона-2021/2022.

Эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в своей истории.

Напомним, ранее в третий раунд плей-офф КХЛ вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.

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