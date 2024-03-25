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Н. Заварухин — о проходе СКА: верили до конца и сделали историю свердловского хоккея

Н. Заварухин — о проходе СКА: верили до конца и сделали историю свердловского хоккея
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал гостевую победу над СКА в пятом матче серии. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу екатеринбургской команды.

«Хорошая игра для болельщиков – много голов, моментов, борьбы, эмоций. Здорово, что верили до конца, придерживались тактики на игру. В начале матча здорово сыграл вратарь соперника, а когда не забиваешь ты, забивают тебе. Здорово, что не опустили руки во втором периоде, когда соперник добавил и повёл в счёте.

На третий период команда вышла заряженной и добилась победы. Ребята сделали историю свердловского хоккея, в первый раз команда прошла в третий раунд. Надо не оставаться на месте и идти дальше за счёт командных действий», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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