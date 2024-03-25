Н. Заварухин ответил на вопрос, верил ли он до старта серии в проход «Автомобилистом» СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, верил ли он в победу своей команды до начала четвертьфинальной серии со СКА.

«Была ли недооценка СКА после счёта 3-0? Да какая недооценка, знали, какие тут мастеровитые ребята, игроки сборной России. Им в прошлой игре было некуда отступать, они забили эти голы в четвёртом матче. Мы перебросали соперника, но нам это не пошло на пользу. Все ребята понимают, куда идём и что делаем на льду. Дополнительная мотивировка была не нужна, они сами были как единый кулак.

Тактику где-то меняли по ходу серии, где-то видели в моменте, когда СКА очень агрессивно шёл, просили больше сыграть в ширину, растащить прессинг. В первых матчах пробовали сыграть более активно, а так в основном то, что мы делали, это и есть основная тактика, которая где-то варьируется.

Верил ли я в начале серии, что сможем пройти СКА? Как же не верить, если ты занимаешься любимым делом? Верили, а две первые победы в серии ещё больше вселили веру. Главное было объединить игроков в один кулак», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня, 25 марта, «Автомобилист» обыграл СКА со счётом 5:4 и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-1.