Ротенберг: СКА потерял много игроков. Был бы боевой комплект — всё складывалось бы иначе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о четвертьфинальной серии с екатеринбургским «Автомобилистом» в которой его команда проиграла 4-1.

«Первый период у нас не получился. Затем хорошо вошли во второй, забили хорошие голы, доминировали. Дальше допустили несколько ошибок, и так сложился результат на сегодняшний день. Хочу поблагодарить соперника за серию, болельщиков – за поддержку на протяжении всего сезона. Да, так вышло, что в первом раунде мы потеряли много ключевых игроков, и ещё многие ребята играли с серьёзными травмами. Из того что есть, мы вытащили максимум. У команды сумасшедший потенциал, надо просто его реализовать. Команда молодая, были бы в полностью боевом комплекте, то складывалось бы всё по-другому», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.