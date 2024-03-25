Ротенберг: наших ребят сломали в первом раунде. Серьёзные травмы, могут быть операции

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что несколько лидеров команды получили травмы в первом раунде.

«Что с Никишиным? Знаете, лидеры нашей команды — Никишин, Педан, Алистров, другие важные игроки… Наших ребят сломали в серии первого раунда, так сложилась игра. Не буду раскрывать, какие это травмы, но это серьёзные травмы, которые могут привести к операциям», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в своей истории.