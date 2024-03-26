Анже Копитар повторил редчайшее достижение среди действующих игроков НХЛ

Сегодня, 26 марта завершился очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

По ходу матча словенский нападающий «Кингз» Анже Копитар записал в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу. Теперь в активе 36-летнего игрока 24 гола и 40 ассистов в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, он провёл 14-й сезон регулярки в карьере с 40+ ассистами. Данное достижение из действующих игроков покорялось лишь Сидни Кросби, в активе которого те же 14 сезонов с таким показателем.

В активе Патрика Кейна 13 сезонов с 40+ передачами, у Никласа Бекстрёма — 12, у Евгения Малкина и Клода Жиру — по 11.