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Томпсон стал вторым голкипером в истории «Вегаса» с несколькими сезонами с 20+ победами

Томпсон стал вторым голкипером в истории «Вегаса» с несколькими сезонами с 20+ победами
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть канадского голкипера Логана Томпсона.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Манта, Уайтклауд) – 05:59     1:1 Саад (Шенн, Кайру) – 54:53     1:2 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 60:49    

27-летний Томпсон сегодня одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, вплотную приблизившись к личному рекорду по выигранным матчам в одном регулярном чемпионате. В прошлом сезоне канадский вратарь одержал 21 победу.

Вообще же Томпсон стал вторым голкипером в истории «Вегаса» с несколькими сезонами с 20+ победами. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Марку-Андре Флёри (четыре сезона, 2017-2021). Однажды (2021/2022) подобную отсечку преодолел швед Робин Ленер.

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