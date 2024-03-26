Томпсон стал вторым голкипером в истории «Вегаса» с несколькими сезонами с 20+ победами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть канадского голкипера Логана Томпсона.

27-летний Томпсон сегодня одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, вплотную приблизившись к личному рекорду по выигранным матчам в одном регулярном чемпионате. В прошлом сезоне канадский вратарь одержал 21 победу.

Вообще же Томпсон стал вторым голкипером в истории «Вегаса» с несколькими сезонами с 20+ победами. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Марку-Андре Флёри (четыре сезона, 2017-2021). Однажды (2021/2022) подобную отсечку преодолел швед Робин Ленер.