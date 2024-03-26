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Толчинский – о блоке Воробьёва: не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе…

Толчинский – о блоке Воробьёва: не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе…
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Нападающий СКА Сергей Толчинский после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:5, 1-4) высказался об эпизоде в самой концовке встречи, когда защитник уральской команды Кирилл Воробьёв принял бросок на себя, после чего никому из хоккеистов хозяев так и не удалось больше завладеть шайбой.

«Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. Оказывается, можно… Интересно, а если бы он минуту так лежал? Минуту бы смотрели просто? Странный эпизод, но это всё равно уже последние моменты», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Благодаря вчерашней победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, став вторым участником третьего раунда плей-офф КХЛ — 2024.

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