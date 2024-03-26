Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 26 марта

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Сегодня, 26 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников. При победе гостей «Локомотив» станет третьим полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Вторая встреча пройдёт в Москве. «Спартак»сыграет с магнитогорским «Металлургом». В серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2024 команда Андрея Разина ведёт со счётом 2-1. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 28 и 30 марта и, при необходимости, 1 апреля.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

Победитель пары «Авангард» — «Локомотив» сыграет с «Трактором», а соперником «Автомобилиста» будет либо «Спартак», либо «Металлург».