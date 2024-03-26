К. Воробьёв: у «Автомобилиста» вся команда героев. Ощущается, что творим историю

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв похвалил одноклубников за характер и игру в четвертьфинальной серии с петербургским СКА.

«То, что творим историю, ощущается. А героем матча себя назвать не могу, потому что у нас вся команда героев. Хороший матч, вели 2:1, потом проигрывали 2:4, команда показала невероятный характер, вытащила матч, поэтому скажу, что вся команда – герои.

Честно, не могу представить, что сейчас происходит в Екатеринбурге. Но телефон разрывается! Если болельщики радуются, отмечают, я буду очень рад, потому что мы тоже очень рады. Это и их победа тоже.

Ощущения, что море по колено, нет. Мы просто выходим и стараемся победить, потому что в этом году у Екатеринбурга юбилей, 300 лет. Хотим порадовать болельщиков, ну и многие ребята дождались больших свершений в нашей команде. Многие не проходили первый раунд. Конечно, такое будет не раз в сто лет! Постараемся сделать традицией.

Не скажу, что мы прямо вынесли «Ак Барс» и СКА. Все матчи были очень упорными, это очень мастеровитые, хорошо организованные команды. Хороший счёт для нас в серии, но игры были очень тяжёлыми. Настрой бешеный, а сил… У нас есть время восстановиться, подойти в более хорошей форме к следующему раунду», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Таким образом, эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в истории.