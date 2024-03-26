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«Нужно выходить и играть». Вице-президент КХЛ ответил на критику СКА в адрес судейства

«Нужно выходить и играть». Вице-президент КХЛ ответил на критику СКА в адрес судейства
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о заявлениях СКА о предвзятом судействе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«СКА выпустил официальное заявление с критикой судейства? Я думаю, что судейство нельзя критиковать командам. Это неправильно с точки зрения спортивной. А ошибки все допускают. Если они даже есть. Но по регламенту даже нельзя критиковать судейство. Нужно выходить и играть», — сказал Каменский корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, 25 марта СКА на домашнем льду уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Сегодня утром СКА опубликовал официальное заявление председателя совета директоров СКА Александра Медведева о судействе в плей-офф.

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