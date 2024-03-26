«Судьи действовали в соответствии с пунктом правил». Экс-арбитр — о блоке Воробьёва

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод матча СКА — «Автомобилист», когда защитник екатеринбуржцев Кирилл Воробьёв заблокировал шайбу, накрыв её собой.

«Спорный момент в конце матча? Если бы игроки СКА отъехали от Воробьёва, то судьи бы имели моральное право удалить игрока за умышленную задержку игры. А так как они пихали клюшками и пытались что-то сделать, то они показывали всем видом, что шайба в работе, поэтому судьи не свистели. Но могли, в принципе, нарваться на колющие удары, поэтому что произошло, то произошло. Судьи действовали в соответствии с пунктом (правил) – если шайба в работе, свистка нет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, вчера, 25 марта, «Автомобилист» в Санкт-Петербурге одержал победу над СКА в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина со счётом 4:5 и вышел в следующий раунд. Екатеринбургская команда впервые в истории достигла такого результата.