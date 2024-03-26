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Плющев — об игре СКА в серии с «Автомобилистом»: команда спешила, бегала за голами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре команды Романа Ротенберга в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом».

«Была серьёзная борьба двух команд. Встретились соперники, которые доказали свою состоятельность. Одна команда проявила терпение, мужество, спокойствие. Вторая команда спешила, бегала за голами. Результат все знают. В принципе, результат закономерный», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, серия СКА с екатеринбуржцами завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 4-1. Таким образом, это будет первый полуфинал, в котором команда примет участие. Соперником подопечных Николая Заварухина станет победитель пары «Спартак» — «Металлург».