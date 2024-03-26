Голкипер «Автомобилиста» Аликин назвал ключевой фактор победы в серии со СКА

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин рассказал, что стало ключевым в победе над петербургским СКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Что сейчас чувствую? Самое первое, что могу сказать — облегчение (улыбается). Конечно, выдалась такая же напряжённая серия, как и с «Ак Барсом». Одну выиграли, вторую выиграли, третью выиграли. При этом все матчи были кость в кость. Психологическое давление было очень велико, и оно накапливалось на протяжении всей серии. Поэтому, мне кажется, и дома на четвёртой игре из-за этого где-то и не хватило эмоций. Получилось так же, как с «Ак Барсом» — СКА выиграл четвёртый матч. Психологически ребята расслабились в плане ответственности, и удалось забрать серию сегодня.

Что стало ключевым в пятом матче и в серии? Думаю, и сегодня, и в серии — обилие голов, которое мы смогли забить. У нас получилось вернуться в игру после счёта 2:4. Сплочённость коллектива повлияла — не сдались после этих голов и на характере вытащили», — сказал Аликин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, вчера, 25 марта, екатеринбуржцы обыграли СКА в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина со счётом 4:5 и вышли в следующий раунд. «Автомобилист» впервые в истории сыграет в полуфинале плей-офф КХЛ.