Обладатель Кубка Гагарина оценил выход «Автомобилиста» и «Трактора» в полуфинал плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко прокомментировал выход в третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактора» и «Автомобилиста».

«Положительный ли сигнал, что команды типа «Трактора» и «Автомобилиста» заходят так далеко? В «Автомобилисте» же топ-игроки есть. Чем отличается топ-клуб от не топ-клуба? Тем, что они не так высоко были в регулярном чемпионате? Подбор игроков-то у «Автомобилиста» очень приличный. Все четыре звена на очень высоком уровне — так же, как и у «Трактора», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Автомобилист» выиграл серию у СКА со счётом 4-1, а «Трактор» обыграл московское «Динамо» всухую — 4-0. Екатеринбуржцы впервые прошли дальше второго раунда Кубка Гагарина, а челябинцы уже доходили до финала.