Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина оценил выход «Автомобилиста» и «Трактора» в полуфинал плей-офф

Обладатель Кубка Гагарина оценил выход «Автомобилиста» и «Трактора» в полуфинал плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко прокомментировал выход в третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактора» и «Автомобилиста».

«Положительный ли сигнал, что команды типа «Трактора» и «Автомобилиста» заходят так далеко? В «Автомобилисте» же топ-игроки есть. Чем отличается топ-клуб от не топ-клуба? Тем, что они не так высоко были в регулярном чемпионате? Подбор игроков-то у «Автомобилиста» очень приличный. Все четыре звена на очень высоком уровне — так же, как и у «Трактора», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Автомобилист» выиграл серию у СКА со счётом 4-1, а «Трактор» обыграл московское «Динамо» всухую — 4-0. Екатеринбуржцы впервые прошли дальше второго раунда Кубка Гагарина, а челябинцы уже доходили до финала.

Материалы по теме
В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android