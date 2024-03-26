Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Побеждает сильнейший». Вице-президент КХЛ высказался о серии СКА — «Автомобилист»

«Побеждает сильнейший». Вице-президент КХЛ высказался о серии СКА — «Автомобилист»
Комментарии

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал итоги серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Автомобилистом».

«СКА — «Автомобилист»? Жалко, что эта серия закончилась. Красивая серия, красивые матчи. Хоккей искромётный. Зрителей держали в напряжении все эти матчи. Побеждает сильнейший. Хочу поздравить «Автомобилист» с победой в этой серии», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

25 марта СКА на домашнем льду уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Нужно выходить и играть». Вице-президент КХЛ ответил на критику СКА в адрес судейства
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android