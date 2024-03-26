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Чемпион мира ответил, смогут ли «Трактор» и «Автомобилист» побороться за Кубок Гагарина

Чемпион мира ответил, смогут ли «Трактор» и «Автомобилист» побороться за Кубок Гагарина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко высказал мнение о том, смогут ли «Трактор» и «Автомобилист» пройти дальше в борьбе за Кубок Гагарина.

«Может ли «Трактор» или «Автомобилист» побороться за Кубок Гагарина или есть другой фаворит? Мне импонирует «Локомотив». Но, конечно, и «Трактор», и «Автомобилист» могут бороться — и они будут бороться за золото. Потому что не каждый год удаётся дойти до полуфинала. Дальше будут бороться за выход в финал. Для них это здорово, для них всё возможно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, екатеринбуржцы прошли в полуфинал после того, как обыграли СКА со счётом 4-1 в серии. «Трактор» забрал серию у московского «Динамо» всухую — 4-0. «Автомобилист» впервые прошёл дальше второго раунда Кубка Гагарина, а челябинцы уже доходили до финала.

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