Крикунов — о судьях: заездили их просто, давят на ребят постоянно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о критике СКА в сторону судейства в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Да, было много ошибок по ходу сезона, это действительно так. Но, думаю, это непреднамеренные ошибки. Просто судей наших загоняли! Да и чемпионат жёсткий был, летали они без конца, как вшивый по бане носились, грубо говоря. Ребята устали, у них и ошибки были абсолютно нехарактерные для судей. Ведь у нас судьи приличного уровня. В той же НХЛ тоже порют будь здоров! Ошибки бывают у всех, без этого никуда. Не ошибаются только те, кто не работает. Это жизнь, ёлки-палки! Заездили просто судей. Да и давят на них постоянно. Нормально они работали, а ошибки были, есть и будут, от них не спрячешься, человеческий фактор», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, сегодня утром СКА опубликовал официальное заявление председателя совета директоров клуба Александра Медведева о судействе в плей-офф.