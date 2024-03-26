Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки «Амура» записали обращение юному хоккеисту, пострадавшему в «Крокус Сити Холле»

Игроки «Амура» записали обращение юному хоккеисту, пострадавшему в «Крокус Сити Холле»
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки «Амура» записали видеообращение к воспитаннику хоккейной академии «Олимпийская деревня – 80» Илье Толпыкину, пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта восьмилетнего хоккеиста сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

«Илья, привет. Хоккейная команда «Амур» хочет пожелать тебе сил, терпения и скорейшего выздоровления. Ты настоящий мужик! Мы уверены, что у тебя всё получится. Поправляйся, ждём тебя на льду», – говорится в обращении команды в официальном телеграм-канале хабаровского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Вечером 22 марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, вследствие этой трагедии есть много жертв и пострадавших.

Материалы по теме
Юный хоккеист пострадал при трагедии в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android