«Авангард» нанёс лишь один бросок по воротам «Локомотива» в первом периоде пятого матча

В Омске в эти минуты местный «Авангард» принимает на своей площадке ярославский «Локомотив» в пятом матче серии. После первого периода счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Первый период матча прошёл с подавляющим преимуществом «Локомотива», который нанёс по воротам омичей 12 бросков. «Авангард» в свою очередь смог отметиться лишь одним попаданием в створ ворот соперника и в общей сложности провёл в атаке лишь две минуты и 17 секунд.

В двух стартовых матчах серии победу одержала команда Игоря Никитина. Первая игра завершилась в овертайме со счётом 2:1, а вторую ярославский клуб забрал всухую — 7:0. После этого руководство «Авангарда» приняло решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности стал Сергей Звягин. Третий матч омичи выиграли в овертайме со счётом 2:1, но в четвёртом снова уступили (1:3).