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«Авангард» нанёс лишь один бросок по воротам «Локомотива» в первом периоде пятого матча

«Авангард» нанёс лишь один бросок по воротам «Локомотива» в первом периоде пятого матча
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В Омске в эти минуты местный «Авангард» принимает на своей площадке ярославский «Локомотив» в пятом матче серии. После первого периода счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)    

Первый период матча прошёл с подавляющим преимуществом «Локомотива», который нанёс по воротам омичей 12 бросков. «Авангард» в свою очередь смог отметиться лишь одним попаданием в створ ворот соперника и в общей сложности провёл в атаке лишь две минуты и 17 секунд.

В двух стартовых матчах серии победу одержала команда Игоря Никитина. Первая игра завершилась в овертайме со счётом 2:1, а вторую ярославский клуб забрал всухую — 7:0. После этого руководство «Авангарда» приняло решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности стал Сергей Звягин. Третий матч омичи выиграли в овертайме со счётом 2:1, но в четвёртом снова уступили (1:3).

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