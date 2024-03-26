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Быков: много читаю — кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки несерьёзные

Быков: много читаю — кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки несерьёзные
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Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков оценил работу судей в текущем плей-офф КХЛ и отреагировал на критику в адрес арбитров.

«Я много читаю: кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки какие-то несерьёзные, потому что соперничество проходит в семь матчей. Если б это был один матч, судьи тоже люди, могут какую-то ошибку допустить, что, в общем-то, сейчас происходит очень редко. Я считаю, что судейский корпус очень профессионально работает. При всей той напряжённой работе и давлении, которые могут быть оказаны со стороны, судейский корпус очень хорошо работает и быстро реагирует на какие-либо замечания и проблемы», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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